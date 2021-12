Covid : Le variant Omicron désormais largement majoritaire en France

Le variant Omicron est désormais "largement majoritaire en France", a indiqué Santé publique France dans son point hebdomadaire d'hier, notant cette semaine une "forte accélération de la circulation du SARS-CoV-2".



"62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron en début de semaine", a précisé l'organisme, rappelant qu'Omicron ne représentait que 15% des séquences interprétables dans l’enquête, le 13 décembre



Par ailleurs, pour ce qui est du Covid de manière globale, les augmentations les plus importantes du taux d’incidence se trouvent chez les 20-29 ans et les 30-39 ans. A noter en outre que le taux d'incidence dépasse les 1.000 cas pour 100.000 habitants dans quarte régions : l'Ile-de-France, PACA, la Corse et Auvergne-Rhône-Alpes.



En Outre-mer, Santé publique France note une "forte hausse du taux d’incidence en Guadeloupe et à Mayotte" et un "taux d’incidence toujours très élevé" à La Réunion.