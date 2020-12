A la Une .. Covid : Le vaccin de Pfizer provoquerait des allergies

Deux Britanniques ayant reçu le vaccin de Pfizer contre la Covid ont des réactions allergiques. Les autorités sanitaires déconseillent aux personnes ayant connu de telles complications suite à des inoculations par le passé de se le faire administrer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 17:25 | Lu 883 fois

Voilà une nouvelle qui va enflammer les débats sur les réseaux sociaux. Selon la chaîne britannique Sky News, deux professionnels de santé britannique ayant reçu le vaccin de Pfizer contre la Covid ont eu des réactions allergiques. L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) a déconseillé aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques de se faire inoculer.



Toujours selon Sky News, les deux personnes n'ont pas eu d'autres complications et .



Cette première alerte concerne uniquement le vaccin de Pfizer. Aucune information sur celui développé par Moderna, basé sur la même technologie. D’autres sociétés comme AstraZeneca et Sinopharm sont également proches de finaliser le leur et dont les résultats provisoires sont encourageants.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité