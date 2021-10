A la Une . Covid : Le seuil d’alerte franchi en France, la baisse de l’efficacité des vaccins parmi les causes

Le taux d’incidence en France est reparti à la hausse et le cap de 50 cas pour 100.000 habitants a été franchi dans 42 départements. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 15:03

S’agit-il d’un rebond épidémique ou d’une petite poussée comme l’évoque Olivier Véran ? Quoi qu’il en soit, l’épidémie de Covid a connu une reprise lors de la 41e semaine de l’année. Dans 42 départements, le taux d’incidence a dépassé le seuil national d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants. Un autre seuil a été franchi, celui des 5.000 cas quotidiens. Une légère augmentation qui progresse en continu depuis 3 jours.



Pour expliquer cette hausse, plusieurs hypothèses sont avancées. La première porte sur le relâchement des gestes barrières. Dans Le Journal du Dimanche, Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a lui parlé de deux facteurs expliquant le risque d’augmentation. Le scientifique a évoqué la vague de froid, mais également une baisse de l’efficacité des vaccins contre l’infection. Il encourage tout de même la population à se faire vacciner, notamment avec l’hiver qui approche.



Concernant la situation hospitalière, la situation reste rassurante avec 6.405 patients hospitalisés pour une forme sévère du covid enregistré hier. Ce chiffre descend à 1.023 dans les services de soins critiques, soit l’un des plus bas depuis le début de l’épidémie.