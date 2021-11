La grande Une Covid : Le retour de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion étudié

Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion et les élus se sont entretenus ce mercredi après-midi pour évoquer la reprise de l'épidémie de coronavirus à l'approche des fêtes de fin d'année. Au coeur du débat, le retour de l'état d'urgence sanitaire qui permettrait de réinstaurer des mesures plus strictes comme le couvre-feu ou le confinement. Le ministre de la Santé doit annoncer de nouvelles mesures dès jeudi soir. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 16:58





Le préfet de La Réunion a décidé de prolonger



Jacques Billant s'entretenait ce mercredi après-midi avec les maires de La Réunion pour faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire mais aussi sur les mesures de restrictions.



Le retour de l'état d'urgence sanitaire ?



Cette décision est prise par le Gouvernement et il n'y aura donc pas pour l'instant d'annonces sur le sujet. Le préfet a cependant expliqué aux édiles que toutes les pistes sont étudiées pour ralentir la circulation de l'épidémie de coronavirus.



Pour rappel, l'



Serge Hoareau, le maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion, estime qu'il serait "dommage" de réinstaurer l'état d'urgence sanitaire et demande un traitement égal entre notre île et le reste du territoire français. Il déplore notamment que les Réunionnais vaccinés seraient négativement impactés malgré leur engagement dans la lutte contre le coronavirus.



D'autres élus appellent au retour rapide de l'état d'urgence sanitaire avec la mise en place de mesures plus dures à La Réunion dans l'espoir d'éviter un confinement durant les fêtes de fin d'années. C'est notamment ce que préconise la maire de La Possession, Vanessa Miranville, qui souhaite l'application du protocole initialement prévu : le retour de l'état d'urgence sanitaire dès que le taux d'incidence dépassait les 200 cas pour 100.000 habitants.



Quelles nouvelles mesures ?



Aucune décision n'a été prise pour l'instant, mais Olivier Véran, ministre de la Santé, doit s'exprimer jeudi soir pour annoncer de la stratégie de lutte contre le coronavirus sur tout le territoire pour la fin de l'année.



L'état d'urgence sanitaire sera-t-il réinstauré à La Réunion ? Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des nouvelles mesures. La cinquième vague de covid a démarré durant la deuxième moitié du mois d'octobre. La situation sanitaire se dégrade continuellement à La Réunion avec plus de 1.800 nouveaux cas recensés en 7 jours , selon le dernier bilan publié par les autorités. La pression hospitalière est aussi en forte hausse avec un doublement du taux d'occupation en réanimation.Le préfet de La Réunion a décidé de prolonger les restrictions réinstaurées au début du mois de novembre. Les mesures sont pour l'instant en vigueur au moins jusqu'au début du mois de décembre. Mais la circulation du coronavirus s'accélère sur l'île et pourrait provoquer un renforcement de la stratégie de freinage de l'épidémie.Jacques Billant s'entretenait ce mercredi après-midi avec les maires de La Réunion pour faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire mais aussi sur les mesures de restrictions.Cette décision est prise par le Gouvernement et il n'y aura donc pas pour l'instant d'annonces sur le sujet.Pour rappel, l' état d'urgence sanitaire permettait l'instauration du couvre-feu et du confinement, des mesures qui ont été appliquées pour casser la troisième vague de coronavirus à La Réunion.Serge Hoareau, le maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion,et demande un traitement égal entre notre île et le reste du territoire français. Il déplore notamment que les Réunionnais vaccinés seraient négativement impactés malgré leur engagement dans la lutte contre le coronavirus.. C'est notamment ce que préconise la maire de La Possession, Vanessa Miranville, qui souhaite l'application du protocole initialement prévu : le retour de l'état d'urgence sanitaire dès que le taux d'incidence dépassait les 200 cas pour 100.000 habitants.Aucune décision n'a été prise pour l'instant, mais Olivier Véran, ministre de la Santé, doit s'exprimer jeudi soir pour annoncer de la stratégie de lutte contre le coronavirus sur tout le territoire pour la fin de l'année.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur