Covid : Le préfet met les Réunionnais en garde

La préfecture de La Réunion a fait le point sur la circulation de l'épidémie de coronavirus sur notre île durant la semaine glissante du samedi 16 au vendredi 22 octobre. Même si les chiffres indiquent une stabilisation globale de la situation sanitaire sur cette période , les autorités évoquent des inquiétudes pour les jours qui suivent.C'est suite à la fin des vacances et au début de la rentrée scolaire qu'une première alerte est sonnée par les services gouvernementaux. La préfecture explique que la moyenne des contaminations hebdomadaires était établie à 33 par jour la semaine dernière.Mais l'Agence régionale de Santé a observé une hausse sur les 4 derniers jours : la moyenne est supérieure à 50 cas par jour.Le dispositif de contact-tracing géré par l'ARS a permis d'identifier la cause principale d'une augmentation des contaminations : les regroupements festifs familiaux sont à l'origine de ces nouvelles chaînes de transmission du coronavirus La préfecture évoque une " sérieuse alerte " et appelle les Réunionnais à se remobiliser pour respecter les gestes barrières et le port du masque.Le préfet de La Réunion a été très clair dans le communiqué publié mardi soir : si la moyenne des nouveaux cas continue d'augmenter, un retour des mesures de freinage sera inévitable Les autorités rappellent que la lutte contre le coronavirus via des restrictions ne sera plus d'actualité que lorsque l'immunité collective sera atteinte (80% de vaccinés). Mais la couverture vaccinale est pour l'instant bien inférieure : 69,1% des Réunionnais éligibles (de plus de 12 ans) ont un schéma vaccinal complet.Il est donc demandé aux Réunionnais de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner afin d'éviter une nouvelle reprise de la circulation du coronavirus, mais aussi le retour des mesures restrictives.