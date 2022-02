La grande Une Covid : Le préfet confirme la levée du couvre-feu lundi prochain

La préfecture annonce que la deuxième étape de la phase de désescalade sera bien enclenchée dès le lundi 28 février à La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 18:44

Au regard de l’évolution favorable des données sanitaires, le préfet de La Réunion et la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé confirment la prochaine étape de levée progressive des mesures de restriction .



Ainsi, à compter du lundi 28 février, le couvre-feu sera complètement levé et le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur.



Par ailleurs, tous les établissements et équipements recevant du public (stades, commerces, marchés…) pourront retrouver leur fonctionnement en pleine capacité, sans jauge.



La limitation à des tablées de 6 dans la restauration sera levée.



A cette même échéance, toutes les restrictions de rassemblement dans l’espace public seront levées : les pique-niques, les bivouacs, les campings, les vide-greniers, les braderies, les brocantes et les autres évènements pourront reprendre sans limitation du nombre de participants. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera une recommandation forte.





