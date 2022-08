Mayotte Covid : Le nombre de cas toujours à la hausse à Mayotte

Le nombre de cas Covid est toujours en hausse à Mayotte. Dans son dernier point hebdomadaire paru ce vendredi, on apprend que 313 nouveaux cas de covid ont été détectés par l'ARS Mayotte lors de la dernière semaine écoulée, avec un taux d'incidence également à la hausse, de 104,6 pour 100.000 habitants. "Cette hausse des indicateurs épidémiologiques doit nous inciter à la plus grande vigilance", interpelle l'agence. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 17:44

Actuellement de 8,8%, le taux de positivité connaît également une hausse constante depuis le mois de juillet. Face à ces indicateurs qui repartent à la hausse et à l'approche de la rentrée scolaire, l'ARS Mayotte, qui prévoit une multiplication des situations et évènements propices à la transmission du virus, appelle la population à maintenir ses efforts.



"Dans ce contexte, il est indispensable de continuer à se faire dépister au moindre symptôme et/ou doute et de s’isoler quand cela est nécessaire afin d’éviter la propagation de la Covid-19", insiste l'ARS.



Afin de faciliter l'accès à la vaccination de toute la population, l'ARS Mayotte rappelle que des centres mobiles seront disposés cette semaine à Kawéni. Si le premier a ouvert ses portes ce lundi 1er août à Kawéni au terrain de football de la Disma entre 9h et 15h, l'ARS prévoit en effet trois autres opérations de ce type à Koungou ce jeudi 4 août au-dessus du terrain de football entre 9h et 15h, à Doujani (sur le parking du collège entre 9h et 15h) et enfin à Mtshara (à proximité de la coopérative Faré entre 9h et 15h).



Au 27 juillet 2022, 54,1% de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin. 46,6% dispose d’un schéma vaccinal complet à 2 doses et 15,5% de la population générale a reçu une dose de rappel.



187 personnes sont mortes du Covid depuis deux ans à Mayotte.