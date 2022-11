A la Une . Covid: Le nombre de cas repart à la hausse, Elisabeth Borne lance un appel pour le port du masque

Elisabeth Borne a lancé ce mardi à l'Assemblée nationale un appel solennel pour le port du masque et le respect des gestes barrières dans les lieux de promiscuité face à une hausse des cas de Covid-19 en France. Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 07:07

Comme l'a rappelé Elisabeth Borne, l'épidémie connait ces derniers jours un rebond en France, avec plus de 40.000 cas quotidiens, un chiffre en hausse de 10% en une semaine, dont "22% des hospitalisations en soins critiques et 400 décès Covid la semaine passée".



Un rebond coïncide avec les épidémies de grippe et de bronchiolite.



Le plan Orsan a été activé pour mobiliser l'ensemble des personnels et faciliter la prise en charge des patients. "Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble (...) Je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières. (...) Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies" a poursuivi Elisabeth Borne.



Face à l'épidémie de #bronchiolite, de grippe et de #Covid, @Elisabeth_Borne appelle les Français à se vacciner et "être vigilants ensemble". Revenant sur les débats autour de la réintégration des soignants non-vaccinés, elle dénonce des mesures "démagogiques".#DirectAN #QAG pic.twitter.com/F2ud5tExmW

— LCP (@LCP) November 29, 2022