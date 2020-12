La grande Une Covid: Le nombre de cas actifs repart à la hausse à La Réunion

Le point de situation publié par la Préfecture en fin de semaine montre que les contaminations se stabilisent à La Réunion, ce qui a pour effet de voir le nombre de personnes simultanément malade augmenter. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 12:06 | Lu 1606 fois

L'épidémie de Coronavirus à La Réunion a connu un fort ralentissement ces dernières semaines après le pic de la deuxième vague atteint il y a un mois. Mais le nombre de nouvelles contaminations se stabilisent et en conséquence, les cas actifs s'accumulent et repartent à la hausse.



Plus de 400 personnes Covid+ en ce moment à La Réunion



Au plus fort de l'épidémie, on dénombrait 916 personnes atteintes par le Coronavirus en même temps. C'était le 13 novembre.



Depuis les cas actifs ont chuté fortement jusqu'à la semaine dernière : 344 contaminations actives au 11 décembre.



Mais sur la semaine écoulée, le nombre de nouvelles contaminations a été plus important que le nombre de guérisons, il y a donc au 18 décembre : 434 personnes simultanément malades du Coronavirus à La Réunion.









Les cas importés déjà en hausse



Santé Publique France avait déjà mis en garde d'un risque de reprise de l'épidémie avec l'arrivée de voyageurs potentiellement contaminés à La Réunion pendant les vacances scolaires.



Mais l'agence a publié hier le point réalisé sur les données consolidées de la semaine précédente (7 au 13 décembre). Les spécialistes indiquent que le taux de cas importés a explosé en une semaine et passe de 1% à 7% des contaminations globales du Coronavirus à La Réunion.



