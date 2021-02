La grande Une Covid : Le ministre des Outre-Mer appelle à un renforcement des mesures à La Réunion

Sébastien Lecornu vient de publier sur les réseaux sociaux un appel au Préfet de La Réunion à lui faire des propositions pour renforcer les mesures de protection. Un message qui survient à la veille de la réunion entre Jacques Billant et les maires de La Réunion, une audioconférence pendant laquelle les nouvelles restrictions sont discutées. Le Préfet avait dès le milieu de la semaine dernière évoqué la possibilité d'un couvre-feu généralisé. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 21:23 | Lu 3935 fois

Sébastien Lecornu s'est exprimé ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Il demande à Jacques Billant de lui formuler des propositions en vue d'un "renforcement" de la "protection des Réunionnaises et des Réunionnais face à la circulation du Covid 19".



Le ministre des Outre-Mer explique avoir lancé cet appel au regard de l'évolution de la situation épidémique à La Réunion...







Quelle est la situation épidémique à La Réunion ?



Le nombre de cas continue d'augmenter. L'Agence Régionale de Santé fait le point juste avant la réunion du Préfet avec les maires, il s'agit alors des données compilées entre samedi et vendredi.



Sur la période du samedi 6 au vendredi 12 février (dernier point complet réalisé), l'ARS dénombrait 620 nouvelles contaminations à La Réunion.



Sur la période du samedi 13 au jeudi 18 février (les données de vendredi n'ont pas encore été publiées), Santé Publique France compte déjà près de 650 nouveaux cas. Il y a donc une hausse de 4% des contaminations avant même la fin de la semaine glissante.



La pression hospitalière



La question des places en réanimation est aussi au coeur des conversations, depuis une hausse des évacuations sanitaires quotidiennes de Mayotte vers La Réunion.



3 lits de réanimation étaient occupés par des personnes Covid+ à La Réunion au 1er février. On en dénombrait 38 le jeudi 18 février (dernières données publiées).



Un couvre-feu généralisé inévitable ?



Le préfet de La Réunion venait à peine d'annoncer l'extension du couvre-feu de 4 à 7 communes qu'il a évoqué rapidement la possibilité de mettre en place une restriction des déplacements nocturnes sur l'ensemble de La Réunion.



Cette nouvelle mesure restrictive répondrait à la hausse des contaminations sur l'île.



