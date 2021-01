A la Une . Covid : Le consul honoraire de France à Fombini évacué à La Réunion

Le consul honoraire de France à Fomboni a été admis au CHU de La Réunion vendredi 8 janvier dernier. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 08:06 | Lu 1899 fois





C'est d'ailleurs dans le cadre d'une évacuation depuis l'île aux parfums que



Les autorités rappellent que toute personne ayant voyagé à Mayotte, aux Comores et au Mozambique ces 14 jours derniers jours doit effectuer un test RT-PCR "dans les plus brefs délais afin de s’assurer qu'elles ne sont pas positives à la maladie Covid-19 ni porteuses éventuellement d’une souche variante 501-Y-V2." Ce test s’impose en l’absence de tout signe clinique évocateur de la maladie. Le consul honoraire de France à Fomboni (île de Moheli, Mayotte), contaminé par le Covid-19, a été évacué au CHU de La Réunion vendredi 8 janvier. Il s'agit d'une EVASAN comme il en est régulièrement réalisé entre Mayotte ou les Comores et La Réunion.C'est d'ailleurs dans le cadre d'une évacuation depuis l'île aux parfums que le premier cas de variant a été détecté la semaine dernière au CHU de La Réunion .Cela a amené l'ARS à réaliser des séquençages auprès des voyageurs revenus de Mayotte. Sur les 23 séquençages réalisés le 18 janvier auprès des voyageurs revenus de Mayotte lors des deux dernières semaines testés positifs à la Covid-19 en RT-PCR, deux ont été détectés positifs au variant sud-africain Les autorités rappellent que toute personne ayant voyagé à Mayotte, aux Comores et au Mozambique ces 14 jours derniers jours doit effectuer un test RT-PCR "dans les plus brefs délais afin de s’assurer qu'elles ne sont pas positives à la maladie Covid-19 ni porteuses éventuellement d’une souche variante 501-Y-V2." Ce test s’impose en l’absence de tout signe clinique évocateur de la maladie.