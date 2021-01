Covid : Le centre de prélèvement Nord déménage

En raison de travaux, le centre de prélèvement pour la réalisation des tests RT-PCR de Saint-Denis, situé au Stade de l’Est, est délocalisé. Le centre Covid-19 Nord accueillera les patients symptomatiques, les voyageurs et les personnes contacts souhaitant réaliser un test RT-PCR : à partir du 11 janvier sur le parking de l’OMS (office municipal des sports), à partir du 18 janvier au parc des Expositions de la Nordev.



Les centres de prélèvement Covid-19 accueillent, sans rendez-vous, les patients symptomatiques, les personnes contacts et les voyageurs, en concertation avec les laboratoires de biologie médicale et les communes. En raison de travaux, le centre de prélèvements de Saint-Denis situé au Stade de l’Est est délocalisé :



 A compter du lundi 11 janvier 2021 :

A Sainte-Clotilde, GRAND PARKING DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

12, route Digue du Butor, 97490 Saint-Denis

(à côté du CREPS, boulevard sud)



 A compter du mercredi 18 janvier 2021 :

A Sainte-Clotilde, PARC DES EXPOSITIONS NORDEV

1, rue du Karting, 97490 Sainte-Clotilde

(accès rue Kerveguen)



Les horaires d’accueil du centre ne changent pas, du lundi au samedi, sans rendez-vous :

de 8h00 à 10H00

 patients symptomatiques sur présentation d’une prescription médicale de 10H15 à 12h30



selon deux files distinctes :

 voyageurs se faisant dépister 2 à 4 jours après leur arrivée

 personnes contacts de patients positifs à la Covid-19



Les publics visés peuvent accéder aisément et rapidement aux tests munis d’un masque, d’une pièce d’identité, de leur carte vitale, et d’un stylo.



Les personnes devront également présenter, selon leur situation :

 patients symptomatiques : une prescription de leur médecin,

 personnes contacts : le SMS reçu de l’Assurance maladie,

 voyageurs : carte d’embarquement.



Les autres lieux d’accueil et de prélèvement (centres de dépistage Ouest et Sud, laboratoires de biologie médicale…) sont à retrouver sur le site de l’ARS La Réunion :

https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-depister-la-reunion