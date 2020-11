Covid: Le Préfet fait le point sur les mesures toujours en vigueur

Mesures spécifiques de lutte contre la COVID 19 jusqu’au 15 décembre



Jacques Billant, préfet de La Réunion a décidé de reconduire les mesures de lutte contre la COVID19 jusqu’au 15 décembre.



Reconduction des mesures spécifiques de lutte contre la COVID 19



Les mesures de lutte contre la COVID 19 énoncées à l’arrêté préfectoral n°2020-3276 du 13 novembre seront reconduites à compter du 1er décembre jusqu’au 15 décembre.

• Le port du masque obligatoire pour toutes personnes âgées de 11 ans et plus sur la voie publique lorsqu’elle circule à pied.

• L’interdiction des rassemblements et activités de plus de 6 personnes sur la voie publiques ou dans les lieux ouverts au public notamment les plages, dans les espaces verts, le aires de loisirs les parcs et les jardins municipaux. L'organisation de tout pique-nique, la consommation de boissons ou de nourriture est strictement interdite dans les espaces publics et sur la voie publique. A noter : cette interdiction ne s’applique pas aux randonneurs dans le cadre de l’activité sportive.

• L'accueil des personnes dans les établissements recevant du public doit être organisé de manière à respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires renforcés afférents à l'activité.

• La pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public.



Les modalités d’entrée et de sortie du territoire



Les motifs impérieux pour les déplacements en provenance et à destination de La Réunion sont maintenus jusqu’au 15 décembre et ne pourront être levés que si le confinement est lui-même levé en métropole à cette date.



La situation épidémiologique de La Réunion au 15 décembre est également un facteur décisionnel dans la levée du motif impérieux. Les autorités rappellent toute l’importance de s’engager dans les efforts de maintien des gestes barrière.



A compter du 15 décembre, tous les voyageurs de plus de 11 ans en provenance ou à destination de La Réunion devront continuer en tout état de cause à présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heure avant embarquement.

Les voyageurs peuvent bénéficier d’un test antigénique (TDR) dans les aéroports de Roissy, Orly et Marseille, s’ils ne disposent pas de leurs résultats au moment de l’embarquement.



Pour rappel, la préfecture et l’ARS recommandent à l’ensemble des voyageurs de réaliser un test dans les 2 jours qui suivent leur arrivée. Une campagne de communication a été récemment déployée dès l’aéroport pour sensibiliser les voyageurs.



Un travail d’analyse est en cours avec les maires pour définir les modalités d’organisation des commémorations du 20 décembre et pour arrêter le cadre réglementaire qui sera appliqué pendant les fêtes de fin d’année 2020 et les congés de l’été austral.

Une communication sur ces enjeux aura lieu à la fin de la semaine.