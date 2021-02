Covid : Le Préfet fait le point avec les élus

La réunion hebdomadaire entre Jacques Billant et les maires de l'île au sujet du Coronavirus change quelque peu de format ce mardi. L'échange se déroule habituellement en visioconférence, mais les édiles se réunissent aujourd'hui en présentiel dans l'hémicycle du Palais de la Source, afin de pouvoir mieux s'exprimer face au plus haut représentant de l'Etat à La Réunion. La Possession et Le Port sont depuis le vendredi 12 février soumises à un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin. La mesure doit durer au moins jusqu'au 28 février. Une décision prise suite à la hausse d'un indicateur la semaine dernière : le taux d'incidence, qui a dépassé les 100 cas pour 100.000 habitants. 3 communes ont depuis dépassé le seuil d'alerte pour le confinement (fixé à 150 cas pour 100.000 habitants) . Le Préfet de La Réunion avait annoncé début février que les communes qui connaissaient une telle progression de l'épidémie pourraient alors être concernées par une restriction des déplacements de jour comme de nuit.Le taux d'incidence global de l'île continue d'augmenter. Il se trouvait à 65 la semaine dernière et atteint aujourd'hui 72 cas pour 100.000 habitants.Par ailleurs, un autre indicateur est en forte hausse, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid positifs. Il atteint 61,5% au 15 février, ce qui est en grande partie dû à l'accueil à La Réunion d'évacuations sanitaires venues de Mayotte.Pour rappel, entre lundi et vendredi dernier, 25 évacuations sanitaire avaient été menées, 14 de ces patients ont été placés en réanimation. Depuis, l'Agence Régionale de Santé a précisé que dans le cadre de la solidarité nationale, environ 4 nouvelles EVASAN seraient réalisées chaque jour pour une hospitalisation en réanimation . On atteint donc le nombre de 32 personnes Covid+ en réanimation à La Réunion au 15 février.Le Préfet de La Réunion devrait évoquer l'ensemble des évolutions des indicateurs de l'épidémie de Coronavirus sur notre île et échanger avec les maires d'éventuelles nouvelles mesures.