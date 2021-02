Covid : Le Préfet explique pourquoi il ne fermera pas l'aéroport

Le préfet de La Réunion a haussé le ton ce mercredi lors d'une conférence de presse. Alors que la circulation du coronavirus prend de l'ampleur à La Réunion et que des nouveaux variants ont été recensés sur notre île, de nouvelles mesures ont été prises , dans les écoles mais aussi partout ailleurs.Jacques Billant a aussi souhaité présenter la stratégie de préservation à mettre en place si l'épidémie continue de prendre de l'ampleur et a précisé les niveaux d'alerte pour le déclenchement d' un couvre-feu ou d'un reconfinement Le préfet de La Réunion a souhaité clarifier les choses quant à l'autorisation des vols commerciaux vers La Réunion : "Je sais que certains regardent vers l'aéroport et considèrent que sa fermeture est la seule mesure utile pour lutter contre l'épidémie. Je vous le dis : l'aéroport est aujourd'hui sécurisé. Nous avons apporté avec l'autorité sanitaire autant de garanties qu'il nous est possible de le faire tout en préservant la continuité des familles et de l'économie auxquelles nos concitoyens sont aussi attachés."En plus de la mise en place des motifs impérieux, les autorités ont décidé de contrôler systématiquement les passagers en provenance de Mayotte et de renforcer les vérifications pour l'ensemble des passagers qui transitent par La Réunion.Jacques Billant a par ailleurs rappelé que 85% des cas constatés sont autochtones : "85% des cas s'expliquent par le fait que les Réunionnaises et les Réunionnais n'ont pas respecté les gestes barrières. Ce n'est pas une accusation, c'est un simple constat", lance-t-il.Le représentant de l'Etat ajoute : "Ce sont des mariages et des cérémonies avec beaucoup trop de monde. Ce sont des soirées irresponsables ou juste des galettes de bonne année entre collègues. Ce relâchement, vous le constatez, je le constate et personne ne peut s'en satisfaire."