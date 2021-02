A la Une . Covid : Le Préfet annonce de nouvelles mesures

Jacques Billant, s'exprime ce mercredi soir, pour de nouvelles mesures : Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 18:01 | Lu 2584 fois

Couvre-feu de 22 h à 5 h : St-Louis, St-Leu, La Possession, Le Port dès vendredi soir



"Après échanges avec les maires, j'ai décidé d'appliquer une mesure de couvre-feu territorialisé de 22 heures à 5 heures du matin dans les 4 communes où le seuil dépasse les 100 cas pour 100.000 habitants", a annoncé Jacques Billant sur les écrans télévisés.



"Je rappelle que nous avons à La Réunion autorisé l'ouverture des bars, des restaurants et de la vie nocturne. Il faut limiter les brassages, les déplacements. Il faut le faire en début de nuit. Si les choses ne s'améliorent pas, le seuil peut être abaissé à 18 heures", a précisé le Préfet de La Réunion.



Fermeture des galeries commerciales







Fermeture des galeries commerciales des grands centres commerciaux dès jeudi : Duparc (Sainte-Marie), Sacré Coeur (Le Port), Grand Est (Sainte-Suzanne).



Le Préfet a ensuite rappelé qu'il avait déjà évoqué cette possibilité : "C'est une mesure nationale qui trouve à s'appliquer à La Réunion. Elle a été présentée par le ministre des Outre-Mer lui-même. C'est une mesure annoncée la semaine dernière, on a travaillé avec les professionnels. Il sera toujours possible de se rendre dans d'autres magasins qui resteront ouverts."



"Dans ces centres commerciaux, les commerces proposant une offre alimentaire pourront rester ouverts, à savoir les hypermarchés, les commerces de vente en détails des fruits et légumes, les poissonneries, les légumes. S'y ajoutent les restaurants et les pharmacies", a-t-il précisé devant les caméras de télévision. "Après échanges avec les maires, j'ai décidé d'appliquer une mesure de couvre-feu territorialisé de 22 heures à 5 heures du matin dans les 4 communes où le seuil dépasse les 100 cas pour 100.000 habitants", a annoncé Jacques Billant sur les écrans télévisés."Je rappelle que nous avons à La Réunion autorisé l'ouverture des bars, des restaurants et de la vie nocturne. Il faut limiter les brassages, les déplacements. Il faut le faire en début de nuit. Si les choses ne s'améliorent pas, le seuil peut être abaissé à 18 heures", a précisé le Préfet de La Réunion. Comme annoncé hier par Zinfos974 , les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés sont concernés par des mesures restrictives :Fermeture des galeries commerciales des grands centres commerciaux dès jeudi : Duparc (Sainte-Marie), Sacré Coeur (Le Port), Grand Est (Sainte-Suzanne).Le Préfet a ensuite rappelé qu'il avait déjà évoqué cette possibilité : "C'est une mesure nationale qui trouve à s'appliquer à La Réunion. Elle a été présentée par le ministre des Outre-Mer lui-même. C'est une mesure annoncée la semaine dernière, on a travaillé avec les professionnels. Il sera toujours possible de se rendre dans d'autres magasins qui resteront ouverts.""Dans ces centres commerciaux, les commerces proposant une offre alimentaire pourront rester ouverts, à savoir les hypermarchés, les commerces de vente en détails des fruits et légumes, les poissonneries, les légumes. S'y ajoutent les restaurants et les pharmacies", a-t-il précisé devant les caméras de télévision.