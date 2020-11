Covid: Le Bac 2021 en contrôle continu

Le ministre de l'Education a fait parvenir un courrier aux chefs d'établissement. Jean-Michel Blanquer y annonce le remplacement des épreuves communes par le contrôle continu à cause de l'épidémie de Coronavirus. D'autres aménagements sont prévus.



Voici les détails:



Les trois évaluations communes de première et de terminale de l'année 2020-2021 sont annulées et remplacées par les moyennes des bulletins scolaires



Les matières concernées par l'annulation des évaluation sont l’histoire-géographie, les langues vivantes, la spécialité qui n’est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l’enseignement scientifique pour la voie générale.



Cette adaptation concerne les élèves de terminale, qui passeront leur bac en 2021, comme les élèves actuellement en première.



Deux sujets au choix pour les épreuves terminales des enseignements de spécialité

Les épreuves des enseignements de spécialité se tiendront aux dates prévues : du 15 au 17 mars 2021.



Pour garantir que les élèves seront interrogés sur des éléments effectivement étudiés dans le cadre des programmes, toutes les disciplines concernées proposeront deux sujets ou des exercices au choix afin de couvrir l’ensemble des thématiques étudiées.

Les attendus pédagogiques de chaque discipline seront communiqués aux élèves et les correcteurs suivront des grilles d’évaluations précises pour chaque sujet.



Les notes obtenues aux épreuves de spécialité seront prises en compte dans Parcoursup dont le calendrier reste inchangé.



Pour les candidats qui n’auront pas pu se rendre aux épreuves de spécialité du mois de mars pour cause de force majeure, les épreuves de remplacement auront lieu au mois de juin.



Ces adaptations permettront aux élèves de travailler en toute sérénité cette année, pour un baccalauréat réussi et une bonne entrée dans l'enseignement supérieur.