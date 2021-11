Covid : La validité du test réduite à 24 heures

Dès ce lundi, la durée de la validité du test est limité à 24 heures : "Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus, nous réduisons à 24 heures la durée de ces tests pour bénéficier du Pass sanitaire", explique Olivier Véran.Le ministre des Solidarités et de la Santé précise : "Très concrètement, si vous n'êtes pas vaccinés et que vous souhaitez bénéficier du Pass sanitaire, vous devrez vous faire tester tous les jours sauf si vous êtes symptomatiques et que vous avez une ordonnance ou si vous êtes reconnus comme cas contact."