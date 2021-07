Santé Covid : La situation continue de se dégrader

Les indicateurs de suivi de l’épidémie de coronavirus sont toujours dans le rouge à La Réunion. Le nombre de contaminations et la pression hospitalière restent très importants. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 09:53

L’épidémie de coronavirus connaît un regain depuis maintenant deux semaines à La Réunion. Et cela alors que le plan de désescalade a atteint un nouveau palier avec la levée totale du couvre-feu la semaine dernière. Mais le préfet a déjà prévenu que si la situation continuait d’empirer, de nouvelles mesures restrictives pourraient être mises en place.







Presque tous les indicateurs en hausse



Le nombre de nouvelles contaminations est en légère hausse, selon Santé Publique France, (+5,8%) entre les semaines du 19/25 juin et du 26 juin/2 juillet.







Les dépistages sont cependant toujours en hausse (+13,14%) et franchissent la barre des 30.000 tests réalisés en une semaine pour la première fois depuis le mois d’avril.







Résultat : le taux de positivité reste stable à 4%, toujours à un petit point du seuil d’alerte. Le taux d’incidence continue de grimper et flirte actuellement avec les 150 cas pour 100.000 habitants, un seuil qui était anciennement le niveau de déclenchement du confinement à La Réunion dans le cadre du plan de lutte contre la covid présenté en février par le préfet.













La pression hospitalière toujours trop élevée

Lors de la dernière prise de parole des autorités sanitaires devant la presse, Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence régionale de Santé, avait déploré un taux d’occupation des lits de réanimation par les malades Covid+ trop élevé : il y avait à l’époque un peu plus de 30 patients dans cette situation.

Depuis plusieurs semaines, ça se dégrade dans les hôpitaux, avec environ 40 personnes atteintes par le coronavirus soignées en soins intensifs et plus de 80 en médecine covid.

Le taux de mortalité qui a fortement augmenté à la mi-juin marque un ralentissement avec au moins 7 morts recensés en 6 jours (les données du 7e jour n’ont pas encore été communiquées).









Le variant Delta à La Réunion



Plusieurs chaînes de contaminations ont été recensées dans les Hauts de l’Ouest de La Réunion. L’Agence régionale de Santé a d’ailleurs lancé une opération de dépistage à Saint-Leu.



Il y aurait 3 clusters et 28 cas dans l’île, selon les chiffres de Santé Publique France. Les autorités expriment leur inquiétude quant à ce variant plus contagieux et plus virulent.



La dégradation de la situation sanitaire poussera-t-elle le préfet à revenir en arrière quelques jours après la levée du couvre-feu ?



Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des dernières données de l’épidémie et des prochaines annonces du préfet.





