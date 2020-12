A la Une .. Covid: La radio reste un média "privilégié"

MétriDom a publié aujourd'hui les audiences à la télévision et à la radio. Le Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel de La Réunion se félicite de la place que garde la radio dans le coeur des Réunionnais. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 20:05 | Lu 233 fois

Le communiqué du Syndicat des Professionnels de l’Audiovisuel de La Réunion



Dans une période fortement marquée par l’actualité liée à la crise COVID-19 la radio maintient son statut de média privilégié et touche tous les jours près de 540 000 Réunionnais.



La Réunion qui n’a pas subi le même confinement qu’en métropole ne subit pas la tendance baissière constatée dans l’hexagone sur le média radio.

Avec un besoin croissant de se tenir informé sur l’évolution sanitaire, les radios généralistes tirent logiquement leur épingle du jeu avec 20 000 auditeurs gagnés sur la période. Les radios musicales subissent cette vague atypique qui confirme toutefois la fidélité des Réunionnais envers le média radio : 76,6% d’entre eux l’écoutent quotidiennement.



Le classement de référence des radios locales qui se base sur le nombre d’auditeurs quotidiens est le suivant :

Freedom caracole en tête avec 30,9% d’audience cumulée, soit 218 000 auditeurs quotidiens (près de 13 000 auditeurs gagnés en 1 an)

Réunion 1ère prend la 2ème place avec 94 700 auditeurs soit 13,4% d’audience cumulée (+9 600 auditeurs gagnés en 1 an)

NRJ, confirme sa position de 1ère radio musicale de l’île avec 13,1% d’audience cumulée soit 92 300 auditeurs

EXO FM est 4ème avec 10,6% d’audience cumulée soit 74 400 auditeurs quotidiens

Cherie FM Réunion est 5ème du classement avec 7,9% d’audience cumulée soit 55 400 auditeurs quotidiens

RTL Réunion est en 6ème position avec 7,6% d’audience cumulée soit 53 500 auditeurs quotidiens (+7 900 auditeurs gagnés en 1 an)

Rire et Chansons Réunion est juste derrière à la 7ème position du classement avec 6,4% d’audience cumulée, soit 45 100 auditeurs quotidiens.



Free Dom 2 est à la 8ème position avec 4,7% d’audience cumulée soit 33 100 auditeurs quotidiens

RER est à la 9ème position avec 3,9% d’audience cumulée soit 27 400 auditeurs quotidiens.





Publicité Publicité