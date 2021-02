A la Une . Covid : La moitié des doses de vaccin déjà utilisées à La Réunion

Le ministère des Outre-Mer fait le point sur les campagnes de vaccination et annonce que près de 5.000 personnes ont reçu une dose à La Réunion. Notre île est le territoire ultra-marin où le plus grand nombre d'habitants ont été vaccinés.

Le ministère des Outre-Mer fait le bilan au 2 février de la campagne de vaccination dans les îles. La Réunion s'est vue livrer 8.875 doses et en a utilisé 55% : 4.833 personnes ont donc été vaccinées.



Alors que La Réunion est le 4e territoire à avoir reçu le plus grand nombre de vaccins en Outre-Mer, notre île est celle qui en a utilisé le plus : Au moins 2 fois plus que la Guadeloupe ou la Martinique.