Covid: La menace plane sur Noël

Les vacances approchent à grands pas mais le Coronavirus risque de laisser un goût amer aux Réunionnais malgré l'arrivée des letchis, ananas et mangues sur les étals des marchés.Jean Castex a en effet été clair, l'organisation de "grandes fêtes" à cette période ne serait "pas raisonnable". Et cela même si des allègements du confinement sont envisagés dès le début du mois de décembre en métropole au niveau des commerces.Le Préfet de La Réunion s'exprime de façon solennelle ce vendredi après-midi, deux semaines après une première mise en garde et alors que le spectre du reconfinement plane sur La Réunion.