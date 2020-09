Société Covid: La commune de Bras-Panon va généraliser les tests de températures dans toutes ses écoles

C'est une première dans l'île. Afin de contenir l'évolution de l'épidémie de coronavirus sur le territoire communal, le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, a décidé d'aller au-delà des recommandations sanitaires en généralisant les tests de température covid dans toutes les écoles élémentaires de la commune. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 15:24 | Lu 1214 fois





Outre la mise en place de ces tests de température, les tables et les chaises des élèves dans les salles de classe mais aussi à la cantine seront désormais nominatifs. Une décision prise pour assurer "la meilleure traçabilité des élèves en cas de contact avec une personne touchée par la covid", poursuit Jeannick Atchapa.



Si la municipalité pannonaise s'est d'abord attardée sur le cas des écoles avec un renforcement des mesures sanitaires existants et à venir, elle envisage "dès que possible" la mise en place de tests covid sur la commune avec l'appui d'un laboratoire.



Relativement épargnée par l'épidémie - le nombre de personnes touchées par la covid est estimé à une dizaine de cas pour le moment - la population pourra dans les prochains jours venir se faire dépister dans un drive-in comme celui du CHU Nord ou encore dans un local aménagé. "Nous anticipons cette situation pour proposer à la population des tests covid et les éviter maximum de se déplacer et quitter le territoire de la commune", poursuit l'édile pannonais, qui appelle la population, mais aussi les élus, à plus de responsabilité, à travers le lancement d'un "comité covid" à l'échelle municipale.



Le but: associer l'ensemble des acteurs (élus de la majorité et de l'opposition, administratifs, les directeurs d'établissement, l'inspection de l'Éducation nationale, les professionnels de santé ou encore les parents d'élèves) aux décisions prises afin que tout le monde "travaille dans le bon sens" martèle Jeannick Atchapa.



