Covid : La barre des 300.000 cas quotidiens bientôt dépassée en France

Alors qu'il s'exprimait lors des questions au gouvernement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que près de 300.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France. Le taux de positivité connaît également un bond et avoisine les 15%, un taux proche à celui observé à l'automne 2020.



Cette vague témoigne de l'extrême contagiosité du variant Omicron qui n'est pas sans conséquence sur la pression hospitalière, avec plus de 2.881 nouvelles admissions en une journée pour un total de 20.186 patients hospitalisés mardi. Les services de soins critiques accueillaient par ailleurs 3.665 malades (+460 admissions par rapport à lundi) et continuent de se rapprocher des chiffres atteints lors de la seconde vague en 2020 (4.903).



Sur les dernières 24h, les hôpitaux ont enregistré 297 décès pour un total de 124.563 personnes mortes de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France.