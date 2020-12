A la Une . Covid: La Réunion sur la bonne voie avant les vacances

Le bilan sanitaire de La Réunion sur la semaine écoulé est positif. Le taux d'incidence continue de chuter, le nombre d'hospitalisations en réanimation et de décès ont aussi baissé. Il ne reste que 4 communes sous surveillance. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 08:23 | Lu 590 fois

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Le bilan réalisé sur les données consolidées de Santé Publique France pour la semaine du 7 au 13 décembre.



Une baisse moins forte



La Réunion continue sur la bonne voie et voit les contaminations continuer à baisser (-6,7% entre les 2 dernières semaines), on passe sous la barre des 250 cas. C'est -58% comparé à il y a un mois.







Le taux d'incidence chute donc logiquement et s'établi à 27,7 cas pour 100.000 habitants. Chez les personnes âgées, la baisse est moins marquée (13,4 au lieu de 13,9 la semaine précédente).







Plus de tests réalisés



Avec Saint-Benoît momentanément inquiétée par un risque de couvre-feu, plusieurs dépistages massifs ont été menés. Ce qui explique une hausse de près de 5% du nombre de tests la semaine dernière, on repasse au-dessus de la barre de 10.144 personnes contrôlées. Une donnée qui confirme un peu plus la bonne nouvelle d'une baisse continue des cas recensés à La Réunion.







Le taux de positivité est logiquement aussi un peu plus dans le vert : 2,3% au lieu de 2,6% la semaine précédente.







La pression hospitalière baisse



On recense un décès la semaine dernière, c'est moitié moins que sur la période précédente. Les lits de réanimation occupés par des patients Covid+ ne sont plus que 6, soit quasiment un quart du seuil critique.













Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité