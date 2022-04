La grande Une Covid : La Réunion se rapproche de la barre des 15.000 cas

La circulation du coronavirus continue d'augmenter au fil des semaines à La Réunion. Notre département est celui où le taux d'incidence est le plus important de France. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 07:15

La Réunion enregistre une nouvelle hausse du nombre de contaminations au coronavirus pour la quatrième semaine consécutive. La barre des 10.000 nouveaux cas a été franchie il y a deux semaines. L'augmentation continue avec une progression d'environ 10% par semaine.



La circulation du coronavirus est en hausse à La Réunion, mais aucune nouvelle mesure de restrictions n'est évoquée pour le moment. La pression hospitalière reste pour l'instant stable selon les données de Santé Publique France. Les autorités sanitaires appellent à continuer à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner.



Près de 15.000 cas



Autour de 15.000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées sur la semaine glissante du 2 au 8 avril selon Santé Publique France. Une moyenne de 2.000 néo-covidés sont recensés chaque jour à La Réunion.







Le taux d'incidence est évalué à environ 1.800 nouveaux cas par semaine, c'est le taux départemental le plus élevé actuellement en France. Le taux de positivité est, lui, d'environ 40%, une petite progression est observée.



La pression hospitalière reste stable



Le taux d'occupation par des patients covidés serait en très légère baisse selon les données de Santé Publique France.



Le taux de mortalité serait aussi en baisse, selon Santé Publique France.



