La grande Une Covid: La Réunion repasse sous le seuil d'alerte

Selon les chiffres de Santé Publique France, le nombre de contaminations hebdomadaires a été quasiment divisé par deux à La Réunion. Conséquences: Notre île passe sous le seuil d'alerte en terme de taux d'incidence et même sous le niveau de vigilance en taux de positivité. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 18:25 | Lu 538 fois

La deuxième vague est bel et bien derrière nous. Après avoir passé 15 jours sur un plateau épidémiologique, une forte baisse de la circulation du Coronavirus a été constatée la semaine dernière, selon les chiffres de Santé Publique France.









Les contaminations en forte baisse



Le nombre de nouveaux cas a dramatiquement chuté entre les deux dernières semaines. On passe de 577 à 323 cas hebdomadaires, soit une baisse de 44%.











Même s'il y a eu moins de tests réalisés sur la même période, la diminution est moins prononcée sur cet indicateur: 16% de dépistages en moins entre les 2 dernières semaines. Le déclin du nombre de tests effectués ne peut donc pas expliquer une baisse du nombre de cas.















Des chiffres qui montrent un net recul de l’épidémie



Les indicateurs suivis par les autorités passent au vert ou du moins à l’orange.



Le taux d’incidence passe à 37,6 cas pour 100.000 habitants. Il est maintenant sous le seuil d’alerte (50 cas pour 100.000 habitants).









Du côté des personnes âgées, le taux d’incidence fait un bond en arrière. C’est moins 30% en une semaine et s'établit aussi sous le seuil d'alerte.











Le taux de positivité fait aussi partie des données à surveiller. Il est quasiment réduit de moitié. Il passe de 6% à 3,6% et se trouve maintenant sous le seuil de vigilance établit à 5%.











Hospitalisations et mortalité



Il y a aussi moins de patients Covid positifs en réanimation. L’occupation chute de 30%. 10 personnes étaient encore hospitalisées en réanimation en fin de semaine dernière.



La Réunion est maintenant à 50% du seuil d’alerte fixé par l’ARS en terme d'occupation des lits de réanimation.













Mais la mortalité est en légère hausse avec 5 décès liés à la Covid entre le 23 et le 29 novembre.









La menace du couvre-feu disparaît



Au niveau local, il n’y a plus aucune commune de La Réunion dans le rouge.



Mais 4 d’entre elles restent sous surveillance (entre 50 et 150 cas/100.000 habitants):

- Saint-Benoît

- Saint-André

- Sainte-Suzanne

- Le Port



Quelques quartiers sont quand même toujours dans le rouge:

- La Confiance

- Sarda Garriga

- Dos d’ ne

- La Rivière des Galets

- La Ravine des Cabris



Fêtes de fin d’année



Le Préfet doit s'exprimer ce vendredi et abordera notamment la question de l'organisation des fêtes de fin d'année.



La Fête Kaf devrait être célébrée via des hommages et cérémonies mais la ferveur populaire habituellement ne pourra pas gagner les rues.



Il se dit aussi que Noël et Le Nouvel An ne pourront pas être célébrés sur le littoral.



Les restaurants devraient pouvoir rester ouverts. Mais le taux d’occupation limite pourrait être restreint.



L'île toujours sous surveillance



La Réunion est donc dans une dynamique très positive. Les indicateurs montrent un fort recul de l’épidémie. Mais le Coronavirus circule toujours sur l’île, il faut donc continuer à respecter les gestes barrières



