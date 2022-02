A la Une . Covid : La Réunion repasse sous la barre des 20.000 cas

La baisse de la circulation de coronavirus à La Réunion semble se confirmer au fil des semaines. Le plan de désescalade pourrait être maintenu la semaine prochaine. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 09:55

Le pic de la double vague Omicron-Delta est bel et bien passé. La Réunion fait actuellement face à une décrue épidémique. Ce sont plus de 10.000 nouveaux cas qui ont été recensés sur la semaine glissante du samedi 12 au vendredi 18 février. Le taux de dépistage est en baisse tout comme le taux de positivité. La pression hospitalière recule aussi légèrement, selon Santé Publique France. La préfecture et l'agence régionale de santé devraient communiquer les données consolidées en fin de journée.



Le couvre-feu a été allégé à 23 heures ce lundi, mais la deuxième phase de la désescalade ne sera appliquée que si la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus continue de s'améliorer. Le préfet a expliqué qu'une grande partie des mesures pourraient être levées le 28 février prochain.



Voici ce qui pourrait entrer en vigueur la semaine prochaine : levée du couvre-feu, le retrait de l'obligation du port du masque en extérieur, le retrait des jauges dans les établissements recevant du public, commerces, marchés et stades, le retrait des limitations à table, le retrait des restrictions de rassemblement dans l'espace public, pique-nique, bivouac, brocante et la fin du télétravail obligatoire.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur