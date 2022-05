Covid : La Réunion repasse sous la barre des 10.000 cas

Environ 8.700 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées entre le samedi 30 avril et le vendredi 6 mai selon les données de Santé Publique France. Le dimanche 1er mai était férié, mais la fête du travail a eu un impact bien moins importante sur l'évolution des tests réalisés que le lundi de Pâques , il y a deux semaines.Le taux de positivité est en légère baisse mais reste au-delà de 30% : Plus d'un dépistage réalisé sur trois révèle un résultat positif au covid.Le taux d'incidence est logiquement en diminution et s'établit aux alentours des 1.000 cas pour 100.000 habitants . Ce seuil avait été déterminant en début d'année : lorsque La Réunion était enfin passée sous cette barre lors de la quatrième vague de coronavirus, le préfet avait alors démarré la désescalade. La plupart des mesures sont aujourd'hui déjà levées et aucune évolution n'est attendue dans les prochains jours.