Covid : La Réunion repasse sous la barre des 1.000 cas

La pression hospitalière se maintient



Une baisse importante des hospitalisations avait été enregistrée entre les 2 semaines précédentes. Mais la situation est stable maintenant.



Moins de 70 personnes sont hospitalisées en médecine Covid et un peu moins d’une trentaine sont prises en charge en soins intensifs.



Le taux de mortalité serait en baisse avec au moins 4 décès déjà à déplorer. À noter que les données du jour ne sont pas encore connues et les données à ce sujet sont pour l’instant incomplètes.



Pour ce qui est de la situation vaccinale des personnes hospitalisées ainsi que des victimes décédées, il faudra attendre le bilan complet de l’Agence régionale de Santé en fin de journée.



Mesures, vaccination



Le préfet devra prendre une décision dans les prochains jours alors que les mesures de couvre-feu et de confinement s’arrêtent à la fin de la semaine. La plupart des indicateurs de suivi de l’épidémie de Coronavirus montrent une constante amélioration et pourraient donc mener au passage à une nouvelle étape du plan de désescalade.



Mais les effets de la première phase de desserrement des mesures restrictives ne sont pas encore connues. Il faudra attendre encore quelques jours pour savoir si la levée du confinement en semaine et son allègement le week-end ont eu des conséquences négatives.



Et le préfet a aussi rappelé à plusieurs reprises que la couverture vaccinale pour l’instant trop faible était en partie la cause des contraintes actuellement en vigueur à La Réunion. Le taux de vaccination, même s’il progresse, avance lentement et l’immunité collective est encore loin d’être acquise.



Ces éléments devraient aussi peser dans la balance de la prise de décision du plus haut représentant de l’Etat à La Réunion en concertation avec les acteurs sociaux, économiques mais aussi les élus ainsi que le corps médical.



Pour être informés des dernières données de l’épidémie de Coronavirus et des prochaines annonces du préfet de La Réunion, restez connectés sur Zinfos974.