A la Une . Covid : La Réunion repasse enfin sous la barre des 1.000 cas quotidiens

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Mais la circulation du covid va-t-elle continuer à ralentir pendant les vacances scolaires ? Par Baradi Siva - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 14:26

L'épidémie de coronavirus continue à perdre de l'ampleur à La Réunion. Environ 5.000 nouveaux cas hebdomadaires ont été recensés, selon Santé Publique France. Notre île enregistre une décrue des tests positifs au covid pour la quatrième semaine consécutive. C'est une bonne nouvelle alors que les vacances scolaires démarrent et ont habituellement mené à une reprise de la circulation du virus.



La situation sanitaire s'améliore graduellement à La Réunion, mais le nombre de cas hebdomadaires de coronavirus est toujours plus élevé que ce qu'a connu notre île début décembre.



Environ 5.000 nouveaux cas



La moyenne des contaminations quotidiennes passe sous la barre du millier pour la première fois depuis Noël 2021. Une chute de 30% des nouveaux cas ont été enregistrés entre les deux dernières semaines, selon les données de Santé Publique France.



Le taux de positivité ralentit aussi de façon importante et passe sous la barre des 30% pour la première fois en 2022. Le taux d'incidence s'établit à un peu moins de 700 cas pour 100.000 habitants à La Réunion. C'est toujours deux fois plus qu'au niveau national.

La pression hospitalière n'évolue pas



Les taux d'occupation dans les services de réanimation et en médecine covid ne montrent pas une évolution particulièrement marquée, selon les données de Santé Publique France.



Huit personnes auraient perdu la vie depuis le dernier bilan des autorités.



