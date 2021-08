Covid : La Réunion pourrait repasser sous la barre des 2000 cas

Les hôpitaux toujours sous tension



L’évolution n’est pas aussi favorable du côté de la pression hospitalière même si les données publiées par Santé Publique France semblent être encourageantes.



De 116 à 108 lits occupés en médecine Covid entre les deux dernières semaines, une baisse est aussi observée du côté des services de réanimation (de 47 à 40).



Le taux de mortalité pourrait, lui, être en hausse. Il faudra attendre les derniers chiffres du jour pour être fixés.



Une semaine décisive



Le couvre-feu dès 18h (puis 19h) et le confinement mis en place par le préfet à la toute fin du mois dernier sont en vigueur jusqu’au 31 août. Le bilan de la préfecture mis en ligne la semaine dernière affirmait que “les mesures de freinage (confinement et couvre-feu) mises en place depuis plus de 15 jours et l’augmentation de la couverture vaccinale commencent à produire leurs effets.”



Les données de Santé Publique France montrent que la tendance à la baisse se confirme. Cela sera-t-il suffisant pour que les mesures soient allégées ou levées ?



