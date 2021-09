La grande Une Covid : La Réunion passe sous le seuil du couvre-feu

Moins de 600 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en une semaine à La Réunion. Le taux d’incidence s’établit à environ 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité continue de baisser. La situation dans les hôpitaux s’améliore aussi, même si le nombre de personnes en réanimation reste élevé. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 06:35

La circulation du coronavirus est en constante baisse depuis maintenant six semaines à La Réunion. Le desserrement des mesures ne semble pour l’instant pas avoir d’impact néfaste sur la courbe épidémique.



Le taux d’incidence s’établit sous les 100 cas pour 100.000 habitants pour la première fois depuis le mois de mars. Le seuil du couvre-feu à 22 heures avait à cette époque été fixé à 100 cas pour 100.000 habitants.





Niveau le plus bas depuis février



Moins de 600 nouveaux cas ont été recensés sur la semaine glissante du samedi 11 au vendredi 17 septembre. La Réunion n’avait pas connu une circulation aussi basse depuis la mi-février, au début de la troisième vague alors que le variant Beta (anciennement appelé sud-africain) commençait à se diffuser. À noter que les données consolidées de l’Agence régionale de Santé seront communiquées en fin de journée.





Le taux de dépistage est en baisse depuis deux semaines, mais à un rythme moindre que le recul de la circulation du coronavirus à La Réunion.





C’est d’ailleurs ce que confirme le taux de dépistage qui s’établit à 1,8%. Le taux d’incidence tombe lui à son niveau le plus bas depuis février.





Pression hospitalière un peu moins forte



Le nombre de personnes actuellement en médecine Covid est en continuelle baisse depuis bientôt un mois : elles sont un peu moins de 60.



Mais les malades pris en charge en soins critiques sont toujours aussi nombreux : ils sont environ une vingtaine.



Trois personnes ont perdu la vie depuis le dernier bilan hebdomadaire des autorités locales. À noter que les données sont incomplètes, car les décès du jour ne sont pas encore comptabilisés.







Désescalade maintenue ?



Pour l’instant, aucun élément ne pourrait pousser le préfet à revoir sa stratégie de desserrement des mesures de lutte contre le coronavirus.



Mais les indicateurs de suivi de l’épidémie de covid sont suivis de très près. Il n’est pas encore déterminé si la dernière étape de déconfinement a eu un impact sur la diffusion du virus à La Réunion.



L’organisation d’une rave party à Saint-Louis pourrait être source d’inquiétudes dans les prochains jours. Au moment de l’arrivée du variant Delta à La Réunion, plusieurs soirées sauvages avaient participé à la montée en puissance du virus durant les vacances scolaires, notamment chez les 13-17 ans.







