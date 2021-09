Covid : La Réunion passe sous la barre des 500 cas

Le taux le plus bas en 8 mois



La Réunion n’avait pas connu une situation sanitaire aussi favorable depuis la fin du mois de janvier. Moins de 500 nouveaux cas, ce n’était pas arrivé depuis l’arrivée du variant Beta (anciennement appelé Sud-Africain) et le début de sa diffusion dans l’île. C’est -25% entre les deux dernières semaines, un léger ralentissement de la baisse constante sur les 6 dernières semaines est observé.









Le taux de dépistage enregistre aussi une diminution, mais bien moins importante.







Le taux de positivité confirme l’amélioration de la situation à La Réunion et chute sous 1,5%. Il faut remonter avant la mi-janvier pour voir un tel chiffre.







Le taux d’incidence s’établit à environ 55 cas pour 100.000 habitants. Il ne devrait pas tout de suite passer sous le seuil d’alerte national.





Les autorités communiqueront en fin de journée les données consolidées de la semaine écoulée qui pourraient différer quelque peu des chiffres publiés par Santé Publique France. Mais la tendance est toujours à la nette amélioration.