Covid: La Réunion mise en garde pour les vacances

Les vacances à l'origine des hausses des contaminations ?



C'est ce que semble indiquer le Préfet de La Réunion qui a argumenté sa décision de maintenir les mesures de restrictions jusqu'à la mi-janvier au minimum par les leçons du passé:



"Le Coronavirus circule encore à La Réunion et le risque de rebond épidémique reste fort. Nous le savons, au regard des expériences passées, lorsqu'au lendemain des congés de l'hiver austral, nous avons eu notre première vague autochtone et lorsqu'à la Toussaint nous avons eu de nouveau, au lendemain des congés, une nouvelle augmentation des clusters. Il nous faut à tout prix éviter de revivre ces scénarios à l'occasion des fêtes de fin d'année. Notre stratégie de lutte contre la Covid-19 doit prendre en compte ces expériences."



Il évoque aussi des menaces qui planent sur La Réunion: " Parce que les vacances et la fin de l'année sont propices aux rassemblements, nous devons être attentifs et solidaires et écarter le risque du reconfinement quelques semaines plus tard, et ne croyez pas que nous en sommes à l'abri. "