Covid : La Réunion dans le vert, les grands centres commerciaux restent ouverts

Santé Publique France a publié cette nuit les données consolidées de l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit du bilan réalisé sur la semaine écoulée, c’est-à-dire du lundi 25 au dimanche 31 janvier.



Après avoir connu une très forte hausse durant l’avant-dernière semaine de janvier (du 18 au 25 janvier), la circulation du coronavirus continue sa progression mais de façon moins marquée.



La Réunion a donc un taux d’incidence de 43 sur 100.000 habitants et reste pour l’instant sous le seuil d’alerte fixé à 50 cas sur 100.000 habitants.







La mesure du Préfet qui n’entrera pas en vigueur



Jacques Billant a détaillé mercredi son plan de bataille pour lutter contre une propagation forte et rapide du coronavirus.



Il avait notamment affirmé que si le taux d’incidence à La Réunion dépassait le seuil d’alerte, les 3 centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés sur l’île devraient fermer tous les magasins non-alimentaires dans leur enceinte. Ce n'est donc pas le cas et le Cap Sacré Coeur (Le Port), le RunMarket de Duparc (Ste-Marie) et le Carrefour de Sainte-Suzanne n'auront pas à baisser le rideau d'une partie des enseignes qu'ils abritent.



À noter que la jauge d’occupation des centres commerciaux sera bien divisée par deux dès ce samedi.



Une hausse moins forte que la semaine précédente



Le nombre de contaminations a augmenté de 6% entre la semaine du 18/24 janvier et celle du 25/31 janvier. La tendance est toujours à la hausse, mais la progression est bien moins forte que celle enregistrée précédemment (52,2%).







Un indicateur montre que la circulation du virus est toujours importante : Le nombre de dépistages a baissé de 5% entre les deux dernières semaines alors que le taux de positivité de ces tests continue d’augmenter : de 2,10% à 2,63% sur la même période.





Pas de “pression hospitalière”



Sur la semaine du 25 au 31 janvier, on dénombre 1 décès selon les chiffres de Santé Publique France.









Dans les hôpitaux, en moyenne 3 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid+ la semaine dernière.