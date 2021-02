A la Une . Covid : La Réunion dans le rouge avec un taux d'incidence de 65 cas pour 100.000 habitants

C'est ce mercredi en fin de journée que le préfet de La Réunion Jacques Billant annoncera -ou pas- de nouvelles restrictions en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Et la question de la fermeture des plus grands centres commerciaux ou encore de la mise en place d'un couvre-feu dans certaines communes est plus que jamais d'actualité au vu du taux d'incidence qui ne cesse de grimper dans l'île. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 11:16 | Lu 3822 fois





Pour rappel, lors de son grand oral de mercredi dernier, Jacques Billant avait annoncé que de nouvelles restrictions étaient prévues à La Réunion si l'île dépassait le taux d'incidence de 50 cas de Covid pour 100 000 habitants.



Ainsi, à 50 cas pour 100 000 habitants, le Préfet avait indiqué que seuls les centres commerciaux (hors magasins alimentaires de plus de 20.000 m2 seraient concernés par une fermeture. À 100 cas pour 100.000 habitants, un couvre-feu devrait être mis en place à compter de 22h soit sur l'ensemble du territoire soit dans certaines communes et à 18h si le taux d'incidence était supérieur à 125 cas pour 100.000 habitants. À compter de 150 cas pour 100 000 habitants, La Réunion ne devrait pas échapper à un couvre-feu avait assuré Jacques Billant.

Couvre-feu et confinement: les nouveaux seuils d'alerte à La Réunion

Or, depuis le début de la semaine, quatre communes de l'île ont largement dépassé le seuil d'alerte national. La commune de La Possession compte 112 cas pour 100.000 habitants, suivie de Saint-Leu (119 cas pour 100.000) et de Saint-Louis (120 cas pour 100.000 habitants) pourraient donc être concernées par une mesure de couvre-feu à compter de 22h.



En queue de classement, la commune du Port avec un taux particulièrement élevé estimé à 149 cas pour 100.000 habitants ne devrait quant à elle pas échapper à un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire.

4 communes ont dépassé le seuil du couvre-feu

Outre des mesures de restrictions spécifiques aux communes, le préfet a également rappelé que les centres commerciaux devraient être également affectés selon l'évolution du taux d'incidence. Ainsi, les autorités prévoient une fermeture des galeries commerciales - et non des commerces alimentaires - de ces structures.



