Covid : La Réunion a le plus haut taux d'incidence de toute la France

La Réunion est le département français où le coronavirus circule le plus. Le taux d'incidence y est de 4.872 cas pour 100.00 habitants sur la période du 14 au 20 janvier 2022, selon les dernières données publiées par Santé Publique France.Notre île se trouve devant la Haute-Garonne (4.745 cas pour 100.000 habitants) et le Rhône (4.623 cas pour 100.000 habitants). La circulation du coronavirus est bien plus élevé que dans les autres territoires d'Outre-mer où l' Etat d'urgence sanitaire est en vigueur Le préfet avait précisé que contrairement à la métropole, La Réunion ne s'engagerait pas dès le 2 février dans la désescalade des mesures anti-Covid. Il avait affirmé que notre île devrait attendre plusieurs semaines et que le desserrement des restrictions n'interviendrait qu'au moment de la décrue des contaminations au coronavirus sur le territoire