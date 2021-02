Covid : La Possession sous couvre-feu

Un couvre-feu sanitaire est instauré à La Possession et trois autres communes à partir de ce vendredi 12 février 2021. Une décision prise après la visio-conférence entre le préfet de La Réunion et les 24 maires de La Réunion.Les déplacements seront donc limités à partir de ce vendredi soir à 22 heures sur le territoire de La Possession. Les personnes ne pourront donc se retrouver sur la voie publique que si elles peuvent justifier d'un motif impérieux :- Se rendre ou revenir du travail- Se faire soigner- Venir en aide aux personnes vulnérables ou aux prochesLa Possession, Saint-Louis Saint-Leu et Le Port deviennent les premières communes à voir un couvre-feu instauré sur son territoire depuis la mise en place d'une stratégie territorialisée par le Préfet de La Réunion en novembre dernier alors que La Réunion faisait face à la 2e vague de l'épidémie de Coronavirus.Saint-André, puis Saint-Benoît avaient été menacées tour à tour en fin d'année dernière, sans jamais que le couvre-feu ne soit déclenché.Le taux d'incidence de la commune de La Possession a dépassé le seuil d'alerte il y a plusieurs jours, depuis la semaine glissante du 25 au 31 janvier, selon Santé Publique France. Mais elle n'est pas seule.En tout, 14 communes (soit une de plus qu'il y a 24 heures), ont un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants, selon les dernières données de Santé Publique France (Du 30 janvier au 5 février) : Saint-Denis, Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, L'Entre-Deux, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-André et Sainte-Suzanne.