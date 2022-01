Covid: La France réduit fortement les durées d’isolement pour les contaminés ou les cas contact

​La France a décidé de réduire fortement les durées d’isolement des personnes contaminées ou cas contact.



Cet assouplissement intervient pour faire face au "raz-de-marée" Omicron, selon la formule d’Olivier Véran interrogé dans le Journal du Dimanche. Le maintien des règles d’isolement actuel aurait amené à la paralysie du pays comme l’avait redouté Jean-François Delfraissy. Le 23 décembre en effet, le président du Conseil scientifique avait prévenu l’exécutif que la vague Omicron, avec plusieurs centaines de milliers de cas par jour attendus en janvier, risquait de "désorganiser l'ensemble de la société" avec un impact sur les services de santé ou des secteurs stratégiques.



Ainsi, dès ce lundi 3 janvier, les quarantaines mises en place pour lutter contre la propagation du Coronavirus vont être fortement allégées. Jusqu’ici, les personnes positives devaient rester à l’isolement pendant dix jours quel que soit le variant, et les cas contact d’une personne ayant contracté le variant sud-africain devaient s’isoler au minimum 7 jours. La durée d’isolement pouvait en outre atteindre 17 jours, quel que soit le variant, lorsque l’on partageait le domicile d’une personne positive.



Désormais, "les personnes positives dont le schéma vaccinal est complet devront s’isoler pendant sept jours", annonce le ministre de la Santé ce dimanche. "Cet isolement pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif", précise Olivier Véran. Les non vaccinés seront soumis à un isolement de dix jours ou de sept si leur deuxième test s’avère négatif.



Enfin, la règle évolue aussi pour les cas contact. Déjà, un avantage est conféré aux personnes vaccinées. La contrainte de l’isolement saute tout simplement pour ces personnes disposant d’un schéma vaccinal complet.



"Si vous avez un schéma vaccinal complet, vous pourrez continuer vos activités à condition de faire des tests réguliers", informe Olivier Véran. Le premier test, qui devra être un test PCR ou antigénique, devra être effectué "le jour où vous apprenez que vous êtes cas contact. Ensuite, vous devrez pratiquer un autotest à J+2 et J+4. En apportant la preuve de votre premier dépistage à J0 en pharmacie, vous recevrez gratuitement tous les autotests nécessaires à votre suivi", prévient le ministre.



De leur côté, les personnes n’ayant pas de schéma vaccinal complet "devront s’isoler dix jours, avec une sortie possible au bout de sept jours" suivant le résultat des tests.