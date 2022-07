A la Une .. Covid : La France franchit la barre des 150.000 morts

Alors que les contaminations au Covid connaissent une forte hausse, un nouveau seuil a été atteint en France. On dénombre désormais plus de 150.000 décès liés à la maladie. Par N.P - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 07:12

La barre des 150.000 décès liés au Covid-19 a été franchie ce vendredi en France, où l'épidémie a démarré début 2020, selon les chiffres de Santé publique France.



Le franchissement de ce nouveau seuil intervient sur fond de forte hausse des contaminations, avec 74 personnes mortes à l'hôpital des suites de la maladie en 24 heures.







À La Réunion, la préfecture déplorait ce jeudi une "nette hausse" des indicateurs de l'épidémie de Covid avec un nombre de cas ayant presque doublé en une semaine et déplorait le décès de 7 personnes sur les 7 derniers jours. La pression sur les hôpitaux est aussi en hausse : 17.944 patients positifs au Covid-19 étaient hospitalisés ce vendredi, contre 17.719 la veille. Parmi eux, 1027 ont été admis en soins critiques. 140.997 nouveaux cas ont en outre été détectés ce vendredi.