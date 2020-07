Océan Indien Covid : La France envoie du matériel médical pour aider Madagascar

L'ambassadeur de France à Madagascar aurait, selon le journal L'Express de Madagascar, assuré que la France, via le CHU de La Réunion, va envoyer du matériel médical et des médecins anesthésistes-réanimateurs. Par B.A - Publié le Mardi 14 Juillet 2020 à 11:34 | Lu 104 fois

Une cargaison de matériel médical est arrivée hier sur la Grande Ile, l'occasion d'évoquer une coopération plus soutenue entre France et Madagascar en matière de lutte contre la pandémie. L'ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard, a proposé l'envoi de renforts médicaux, notamment des médecins anesthésistes-réanimateurs.



Du matériel était livré hier, comprenant, toujours selon l'Express, 120 masques à oxygène, un concentrateur d'oxygène, 550 lunettes à oxygène et 2000 équipements de protection individuels (masques, blouses, charlottes...). Rappelons que le Covid-19 provoque, dans sa forme grave, une détresse respiratoire nécessitant un apport en oxygène voire, dans les cas les plus graves, un respirateur artificiel.





