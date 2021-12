Communiqué Covid : La Croix-Rouge française achemine plus d’un million de masques dans les pays de la région

En soutien aux activités de riposte à la COVID-19 mises en œuvre par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI – Croix-Rouge française), basée à La Réunion, achemine un fret de 1 200 000 masques de protection contre la

COVID-19, 9 000 blouses médicales, 5 000 paires de gants et de 600 litres de solution hydroalcoolique. Par N.P - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 09:59

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de sévir dans les pays de la région, la PIROI envoie du matériel de protection sanitaire pour soutenir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CR/CR) à Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Tanzanie et Union des Comores. En Tanzanie, ce matériel permettra d’assurer la protection des populations burundaises dans les camps de réfugiés des provinces de Kigoma et Rukwa.



Le Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge au premier plan de la riposte épidémique



Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Sociétés nationales CR/CR sont mobilisées auprès des populations de la région du Sud-Ouest de l’océan Indien pour endiguer la propagation de la maladie. En coordination avec la FICR1 , de nombreuses activités de réponse à la crise sanitaire ont été mises en place pour limiter la vulnérabilité des communautés. Participation aux efforts de vaccination, distribution d’Équipement de Protection Individuelle (EPI), prévention des risques, soutien aux établissements de santé et aux secours publics, accompagnement psycho-social des populations : l’engagement indéfectible des volontaires du Mouvement CR/CR joue un rôle crucial dans la gestion de la pandémie.



Ce fret humanitaire est réalisé grâce à une donation de l’État français et acheminé grâce au soutien financier de l’Aide humanitaire de l’Union européenne et de l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du projet 3 Océans.