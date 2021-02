Santé Covid : La CFDT interpelle l'ARS et exige plus de moyens

Le syndicat CFDT Santé Sociaux demande à l'Agence Régionale de Santé de débloquer plus de moyens dans les hôpitaux pour faire face à l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. Par BS - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 13:54 | Lu 397 fois

"Au regard de la dégradation sanitaire à La Réunion et à Mayotte, la CFDT Santé Sociaux vous sollicite pour que vous preniez des mesures fortes en matière de renforts et de financements afin que les établissements d'hospitalisations puissent y faire face", exige le syndicat CFDT Santé Sociaux.



Le syndicat demande un meilleur accompagnement des personnels pendant cette 3e vague de l'épidémie de Coronavirus qui va "encore les mettre à rude épreuve". La CFDT rappelle par ailleurs que La Réunion est "le centre de recours pour l'océan Indien" et doit "pouvoir prendre en charge toute la population".



"Cela nécessite des moyens supplémentaires à prendre en urgence !" s'exclament le syndicat, "La CFDT vous demande plus d'engagement en faveur des personnels et des patients."



Il est aussi question pour le syndicat de la fin du "Plan de retour à l'équilibre pour le CHU" et de la mise en oeuvre d'un "volet social assurant la titularisation des contractuels, l'embauche de renforts, l'octroi de moyens supplémentaires pour faire face à la 'vague des variants'."





