Covid : L'île Maurice classée parmi les pays les plus à risque

Le centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a réévalué la situation de l'île Maurice, qui passe au niveau d'alerte maximal quant aux risques liés à l'épidémie de coronavirus. Par NP - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 10:55

Le US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vient de placer l'île Maurice sur la liste des pays à très fort risque. Les Etats-Unis recommandent donc à leurs ressortissants et aux touristes d'éviter de se rendre dans l'île sœur.



L'île Maurice était jusque là au niveau 3 d'alerte du CDC, mais la situation vient d'être réévaluée et elle rejoint une dizaine d'autres pays : l'Afghanistan, l'Albanie, le Bélize, la Grenade, la Lituanie, la Serbie, la Slovénie ainsi que Saint-Christophe-et-Niévès.



Tous ces territoires ont un taux d'incidence de plus de 500 cas pour 100.000 habitants sur le dernier mois, explique le CDC.





