A la Une . Covid: L'avenir des fêtes de fin d'année se décide aujourd'hui

Le Préfet s'entretient aujourd'hui avec les maires des 24 communes de La Réunion ce mardi. Il fera un point sur la situation sanitaire et évoquera surtout la question des festivités de Noël et du Nouvel An. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 09:45 | Lu 1065 fois





Les détails des mesures restrictives liées à la lutte contre l'épidémie de Coronavirus seront évoqués ce mardi lors de la visioconférence entre Jacques Billant et les maires des 24 communes.



Les restrictions possibles à venir



La directrice de cabinet du Préfet avait dès vendredi expliqué que les pistes d'une meilleure régulation des marchés forains étaient étudiées. Des restrictions proches de celles que les Réunionnais ont connu pendant le confinement mais pas aussi strictes.



La fermeture ou la restriction d'accès à certains aires de jeu ou parc où l'affluence reste importante est aussi envisagée. La directrice de cabinet du Préfet l'a annoncé la semaine dernière, le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion et les élus se pencheront aujourd'hui sur les mesures qui seront en vigueur en fin d'année alors que se succèderont le 20 desamb, Noël et le Nouvel An. Des festivités qui ne se passeront pas comme d'habitude, a rappelé Camille Goyet, faisant écho aux paroles du Premier ministre. Ces mesures pourraient donc aussi s'appliquer aux marchés de Noël qui devraient fleurir tout autour de La Réunion dans les prochains jours. La fermeture ou la restriction d'accès à certains aires de jeu ou parc où l'affluence reste importante est aussi envisagée.





