A la Une . Covid : Faut-il fermer les grands centres commerciaux ?

Le seuil d'alerte devrait être prochainement dépassé à La Réunion et de nouvelles restrictions devraient entrer en vigueur dès ce soir, lors du point hebdomadaire des autorités. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 08:43 | Lu 1937 fois





Jacques Billant avait décliné le 5 février dernier les 4 niveaux d'alerte qui pouvaient provoquer : La fermeture des galeries commerciales, un couvre-feu à 22h, un couvre-feu à 18h et un confinement. Il avait précisé que les mesures pouvaient être prises pour toute La Réunion ou commune par commune.



Les grands centres commerciaux dans le viseur



Dès le passage au-dessus de 50 cas pour 100.000 habitants, le Préfet de La Réunion avait annoncé la possibilité de mettre en place des restrictions pour les grands centres commerciaux dont la surface dépasse les 20.000 mètres carrés - à noter que ce calcul prend en compte les zones de stockage et les bureaux, notamment.



Les autorités prévoient une fermeture des galeries commerciales - et non des commerces alimentaires - de ces structures.



Cette mesure vise à limiter les contacts entre de grands groupes de personnes. Le Préfet a déjà dès ce week-end divisé par 2 la jauge d'occupation des commerces.



Aujourd'hui, selon les dernières données mises en ligne par Santé Publique France, le taux d'incidence à La Réunion s'établit à 64,8 cas pour 100.000 habitants, donc au-dessus du seuil d'alerte.



Que pensez-vous de cette possible mesure à venir :



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur