Covid : Face à l'envolée du nombre de cas, la Chine ne communiquera plus les chiffres de l'épidémie

Confrontée à une vague inédite de contaminations de covid, la Chine a décidé ce dimanche de ne plus publier les chiffres quotidiens de cas et de décès dus au virus. L'annonce a été officialisée ce dimanche par la commission nationale chinoise de la santé. Par NP - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 16:16

Cette décision est en rupture totale avec la politique "zéro covid" pratiquée par Pékin depuis plus de deux ans. Pour rappel, la Chine a abandonné les restrictions sanitaires le 7 décembre dernier. "Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publiera des informations relatives à l'épidémie, à des fins de référence et de recherche", explique le centre. Ce dernier n'a en revanche pas indiqué le type ni la fréquence des données qui seront publiés ultérieurement.



Ce vendredi, un responsable local de la santé de la ville de Qingdao, située dans l'Est du pays et comptant plus de 10 millions d'habitants, avait indiqué indiqué que la ville enregistrait "entre 490.000 et 530.000" nouveaux cas de covid par jour.



Les deux plus grandes villes du pays, Pékin et Shanghaï, ne sont pas également épargnées par cette envolée du nombre de cas. Dans la région du Zhejiang, située au sud de Shanghaï, les autorités sanitaires locales ont reconnu que le nombre de cas quotidiens dépassaient la barre du million.



Depuis la fin des restrictions sanitaires, le régime chinois n'a signalé que six décès dus au covid. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'avait pas caché son inquiétude sur le fait que la Chine avait peut-être du mal à tenir le compte des infections dues au covid. L'OMS pointe notamment un manque de transparence concernant les données transmises par les autorités chinoises.