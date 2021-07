Covid : Explosion des cas en fin de semaine dernière

Pourtant un nouveau record va être enregistré . Cela est dû à une forte hausse des nouveaux cas (comme des dépistages) en fin de semaine. Plus de 300 contaminations par jour ont été enregistrées jeudi et vendredi. Cela n’était jamais arrivé durant la troisième vague.Le nombre de nouveaux cas est en hausse (+5%) mais les dépistages sont en baisse (-10%). Le taux de positivité augmente donc et repasse pour la première fois en deux mois au niveau du seuil de surveillance national : 5%. Pour rappel, il s’agit d’un des indicateurs majeurs du suivi de l’épidémie pour les autorités. Le taux d’incidence explose aussi et atteint les 117,2 cas pour 100.000 habitants, bien au-dessus de la barre 150 cas pour 100.000 habitants qui était le seuil du reconfinement fixé au mois de février