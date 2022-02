Covid : Évolution des modalités de vaccination en centre

Le communiqué :



Au 20 février, près de 70% des Réunionnais éligibles disposent d’un schéma vaccinal initial. La couverture vaccinale progresse lentement depuis quelques semaines. Aussi, l’ARS procède à une réorganisation de l’offre de vaccination à compter du 27 février 2022.



Cette nouvelle organisation se traduit par un réajustement des jours et horaires d’accueil des centres, par la fermeture de 3 d’entre eux, et l’arrêt progressif des opérations « aller vers » (centres éphémères et Vaccinobus).



Les professionnels libéraux - médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes - sont toujours mobilisés pour la poursuite de la vaccination en ville ou à domicile.



Nouvelles modalités d’accueil dans les centres de vaccination

• Ajustement des jours et horaires d’accueil des centres de la Nordev (Saint-Denis), CHU Sud (Saint-Pierre), CHOR (Saint-Paul) et GHER (Saint-Benoît) :

• Fermeture tous les dimanches à compter du 27 février inclus

• Nouveaux horaires d’accueil, du lundi au samedi, avec ou sans rendez-vous :



A compter du 28 février :

Saint-Pierre - Ravine Blanche (CHU)

32-34 Rue Mahatma Gandhi - SHLMR Résidence les Ouettes

Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 14h à 18h



A compter du 1er mars :

Saint-Denis - Nordev (SDIS)

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

- Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 Saint-Paul

- Anciens locaux Gabriel Martin (CHOR) Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h Saint-Benoît (GHER)

- Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h

- Le samedi de 7h à 12h et de 13h à 17h



• Fermeture des centres de Saint-Joseph, du Tampon et de Saint-André (Croix Rouge) à compter du lundi 28 février au soir.

Ces 3 centres restent ouverts le dimanche 27 février de 8h à 13h. La demande de vaccination ayant diminuée, elle peut être absorbée par les autres centres et professionnels volontaires en ville.



Pour prendre RDV (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel) :

• par internet : www.sante.fr

• par téléphone : 0262 72 04 04



Opérations « aller vers » et Vaccinobus



Les opérations de vaccination « Aller vers » dans les communes et avec le Vaccinobus mises en place en juin 2021 pour faciliter l’accès à la vaccination ont permis la réalisation de plus de 250 000 injections (1ère et 2ème doses, rappel).



A compter de mars, en l’absence de ces opérations, les personnes souhaitant se faire vacciner pourront se rendre dans les 4 centres de l’île ou auprès de leur médecin, infirmier ou pharmacien. Les personnes fragiles peuvent bénéficier de bons de transport remis par le médecin pour se rendre dans les centres.



Les professionnels de santé toujours mobilisés



Les Réunionnais pourront, comme actuellement, continuer à se faire vacciner :

• auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme de ville, s’ils sont volontaires

• à domicile avec un infirmer libéral. Renseignez-vous auprès de votre professionnel de santé.



Retrouvez toutes les informations sur la vaccination (horaires d’accueil des centres, modalités…) sur le site internet de l’ARS : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner



Afin de limiter la propagation de l’épidémie, il est rappelé à la population l’importance de :

> se faire tester et s’isoler en cas de symptômes,

> se faire vacciner pour se protéger des formes graves de la maladie et réaliser son rappel vaccinal dans les délais requis,

> maintenir les gestes barrières.